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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Минстрой РФ предложит новые меры поддержки в случае снижения объемов выдачи ипотеки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой России предложит дополнительные меры поддержки в случае снижения темпов продаж жилья и объема выдачи ипотеки, заявил во вторник замглавы ведомства Никита Стасишин.

"В случае снижения темпов продаж и снижения объема выдачи ипотеки мы будем предлагать дополнительные меры поддержки. (...) Как в части ипотеки, так в части субсидирования кредитов застройщиков, может быть, в регионах, где недостаточная рентабельность", - сказал Стасишин во время "круглого стола" "Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования".

По его словам, в этом году планируется сохранить показатели ввода 2022 года.

По данным Росстата, в марте 2023 года в РФ ввели в строй 8 млн 638,1 тыс. кв. м жилья, что на 3,5% меньше, чем в марте прошлого года. За январь-март жилищное строительство в стране сократилось на 1,2% относительно аналогичного периода 2022 года и составило 28 млн 925,6 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в 2022 году в России были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 102 млн 712,7 тыс. кв. м жилья. Относительно рекордного прежде 2021 года показатель вырос на 11%. На многоквартирное жилье пришлось 45,5 млн кв. м, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - 57,2 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что рынок загородной недвижимости стал развиваться динамичными темпами за счет господдержки, которую расширили на сегмент ИЖС.

Минстрой РФ Никита Стасишин
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