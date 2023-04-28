Квартальная выручка Amazon оказалась лучше ожиданий рынка

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил выручку на 9%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Показатель составил $127,36 млрд против $116,44 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $124,6 млрд.

Чистая прибыль Amazon в первом квартале составила $3,17 млрд, или $0,31 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $3,84 млрд, или $0,38 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал чистую прибыль компании на уровне $0,21 на акцию.

Выручка Amazon от основных операций в Северной Америке увеличилась на 11%, до $76,9 млрд, за пределами региона - на 1%, до $29,1 млрд.

Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) увеличил выручку в январе-марте на 16%, до $21,4 млрд (прогноз - $21,25 млрд), однако его операционная прибыль уменьшилась на 22%, до $5,1 млрд (прогноз - $5,36 млрд).

Главный финансовый директор компании Брайан Олсавски сказал на телефонной конференции для инвесторов в четверг, что рост выручки AWS во втором квартале замедляется. "В апреле темпы ее увеличения были на 5 процентных пунктов ниже, чем в первом квартале", - сказал он.

По прогнозу Amazon, во втором квартале его выручка составит $127-133 млрд, операционная прибыль - $2-5,5 млрд ($4,77 млрд в первом квартале).

Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $129,87 млрд и $4,43 млрд соответственно.

С начала 2023 года капитализация Amazon на 31%.