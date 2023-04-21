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Ignitis и Ocean Winds получили 2,3 млрд евро кредитов для строительства ветропарка в Британии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Морской ветропарк Moray West, который строят в Великобритании Ignitis renewables (входит в литовский энергоконцерн Ignitis grupe) и европейская компания Ocean Winds, обеспечен финансированием в размере 2 млрд фунтов стерлингов (2,269 млрд евро), говорится в сообщении Ocean Winds.

Финансирование проекту предоставили 19 банков и кредитных организаций со всего мира.

"Хотя мы являемся миноритарным акционером проекта Moray West, он позволяет Ignitis grupe получить опыт в области развития морской ветроэнергетики. Эти знания и опыт будут использованы для развития проектов в Литве", - сказал через пресс-службу гендиректор Ignitis grupe Дарюс Майкштенас.

Ignitis Renewables владеет 5% в проекте Moray West, строительство которого началось в 2023 году.

Ignitis - один из крупнейших в странах Балтии энергоконцернов, предприятия которого занимаются производством, распределением и продажей энергии, а также разрабатывают инновационные энергетические решения. Концерн владеет двумя гидроэлектростанциями в Литве, четырьмя парками ветрогенераторов в Литве и Эстонии, а также заводом по производству биомассы в Литве.

Компанию Ocean Winds в 2019 году учредили на паритетных началах европейские лидеры в сфере возобновляемой энергетики - французская Engie SA и португальская EDPR (Energias de Portugal Renovaveis, "дочка" EDP) для реализации офшорных проектов по ветроэнергетике. Компания в первую очередь ориентирована на рынки Европы, США, регионы Азии. Штаб-квартира расположена в Мадриде.

Великобритания Ignitis grupe Литва Ocean Winds Дарюс Майкштенас Moray West
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