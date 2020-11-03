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Литовская Ignitis gamyba расторгла договор с "Интер РАО" о закупках электроэнергии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Компания Ignitis gamyba литовского энергохолдинга Ignitis grupe расторгла договор с российским концерном "Интер РАО" в связи с тем, что во вторник Белоруссия начала продажу электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, а Литва по этой причине прекратила торговлю электроэнергией с Белоруссией.

Основная часть электроэнергии, которую поставляла Inter RAO Lietuva, использовалась для работы насосов поставки воды в верхний бассейн Круонисской гидроаккумулирующей электростанции, сообщила литовская компания.

"Следя за информацией о приближающемся начале производства на БелАЭС, мы готовимся к этому, заранее приняли меры, поэтому уже с 1 ноября электроэнергия не закупалась у Inter RAO Lietuva", - отметил глава Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис, слова которого приводятся в сообщении.

Компания уточняет, что разрыв договора с Inter RAO Lietuva полностью соответствует этому договору: в нем было прописано, что он будет расторгнут, как только БелАЭС начнет производство электроэнергии, а после расторжения договора Ignitis gamyba будет удовлетворять свою потребность в электроэнергии на бирже Nord Pool.

Представитель Inter RAO Lietuva по связям с общественностью Юозас Рузгис сообщил агентству BNS, что в этом году компания не импортирует белорусскую электроэнергию, а несколько последних лет закупала ее в небольших объемах. В настоящее же время она импортирует электроэнергию только из Калининградской области.

Между тем представитель Litgrid признает, что электроэнергия с БелАЭС физически продолжит поступать в энергодефицитные страны Балтии.

"С технической стороны это совершенно естественно: Балтийские страны являются дефицитными странами, а при возникновении большого источника электроэнергии у нашей границы, на самом деле, физически - я подчеркиваю, физически, не коммерчески! - электроэнергия будет поступать в дефицитные зоны", - заявил директор департамента управления системами Litgrid Гедрюс Радвила журналистам во вторник.

Физически энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от энергосистем Белоруссии и России в 2025 году, когда они будут синхронизированы с энергосистемой Западной Европы.

Литва Ignitis gamyba Интер РАО

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