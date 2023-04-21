Банк России приостановил выдачу новых лицензий страховым брокерам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Банк России приостановил выдачу новых лицензий страховым брокерам до принятия решения по вопросу о возможной отмене лицензирования для этой категории субъектов страхового рынка, сообщает Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В случае отмены лицензирования для страховых брокеров потребуется внести изменения в закон об организации страхового дела в России, пояснили в ассоциации "Интерфаксу". Сейчас брокеры сдают отчетность Центробанку, как и страховщики, но по своим формам они объединены в саморегулируемую организацию (АПСБ), исполняют принятые ею общие для всех игроков профстандарты.

АПСБ располагает информацией о десятках новых претендентов (до 40-50 компаний), которые проявляют интерес к работе в качестве страхового брокера на страховом рынке, сообщили агентству в ассоциации. Но дальнейшие решения самих игроков о вхождении в бизнес будут зависеть от решений ЦБ относительно их лицензирования и регулирования.

"Участники рынка страховых посредников, желающие работать в качестве страховых брокеров, не получают в настоящее время лицензии на брокерскую деятельность из-за ожидающихся рынком решений регулятора", - полагает глава Совета АПСБ Екатерина Якунина.

"Есть компании, которые хотели бы стать участниками рынка страховых брокеров, но не торопятся получать лицензию из-за ведущихся переговоров о судьбе лицензирования страховых посредников в целом", - дополнила она.

Таким образом, при условии введения порядка упрощенного регулирования брокерской деятельности, при отмене лицензий для них число действующих страховых брокеров может существенно возрасти. По данным ЦБ, количество страховых брокеров в стране остается неизменным более полугода - с октября 2022 года 57 компаний имеют лицензии страховых брокеров.

Якунина напомнила, что "в настоящее время между профсообществом и регулятором продолжается конструктивный диалог о возможной замене лицензирования страховых брокеров их членством в АПСБ. Это позволит без снижения качества надзора и появления рисков недобросовестного поведения сделать регуляторную нагрузку для страховых брокеров соответствующей их размеру и сложности бизнеса".

Якунина также обратила внимание на тот факт, что вклад страховых брокеров в общероссийских сборах страховых компаний увеличивается: "Так, несмотря на то, что в целом в 2022 году страховой рынок стагнировал (прирост общих сборов составил 0,5% к уровню 2021 года - ИФ), сборы страховщиков через страховых брокеров, по данным регулятора, в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 20% (с 75,8 млрд до 90,8 млрд рублей)".

Вопрос о возможной отмене лицензирования для страховых брокеров впервые был поднят ЦБ еще в прошлом году, решение не принято. В настоящее время ведутся консультации с участниками рынка.

Противники отмены лицензирования - в основном крупные брокеры - в ходе обсуждений высказывали опасения, связанные с потерей прозрачности сегмента при ослаблении контроля ЦБ. Одновременно небольшие игроки-брокеры приветствовали такую инициативу ЦБ на страховом рынке, усматривая в ней снижение регуляторной нагрузки и собственных затрат.