Danone в России в 2022 году резко сократила чистую прибыль при росте выручки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Данон Россия" ("дочка" французской Danone, собравшейся уйти из молочного бизнеса в России) в 2022 году резко сократила чистую прибыль, но увеличила выручку.

Как сообщается в отчетности "Данон Россия" (производство молочных продуктов), ее чистая прибыль снизилась до 5,57 млрд рублей с 8,85 млрд рублей в 2021 году. Годовая выручка компании выросла до 92,9 млрд рублей против 85,1 млрд рублей в 2021 году (рост на 9,1%).

Еще больше упала чистая прибыль компании "Данон трейд", занимающейся оптовой торговлей, - до 612,7 млн рублей с 1,4 млрд рублей в 2021 году. Выручка компании в прошлом году составила 112,7 млрд рублей против 109,9 млрд рублей годом ранее.

В группу Danone в России входят 16 предприятий (производство молочной продукции и детского питания).

Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. Контроль над производством детского питания (завод "Истра-Нутриция", бренды Nutrilon, "Малютка" и "Малыш") передавать не планируется. По данным источников "Коммерсанта", в сделку включен опцион обратного выкупа, инвесторам предложено от 75%. Кроме того, Danone хочет сохранить и место в совете директоров российской компании после сделки.

В феврале претендентами на бизнес компании в России назывались крупные производители продуктов питания РФ, в числе которых ГК "Русагро", группа "Черкизово", ГК "Черноголовка", ГК "ЭкоНива", "Румелко", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК "Система" (владеет агрохолдингом "Степь").

Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания ранее оценивала в сумму до 1 млрд евро.