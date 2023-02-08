"Коммерсантъ" перечистил претендентов на российский бизнес Danone

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Крупные российские производители продуктов претендуют на российский бизнес Danone по производству молочных продуктов и растительных напитков, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, информированный о ходе продажи.

Интерес к активу проявили ГК "Русагро", группа "Черкизово", ГК "Черноголовка", ГК "ЭкоНива", "Румелко", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК "Система" (владеет агрохолдингом "Степь"). Другой собеседник издания отметил, что список может быть близким к действительности. На первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке, уточнил он.

Из этих претендентов сейчас в молочной отрасли работают "ЭкоНива" (в 2022 году произвела 1,19 млн тонн сырого молока), Агрокомплекс Ткачева (338 тысяч тонн). Агрохолдинг "Степь" планировал произвести более 140 тысяч тонн. "Румелко" основного владельца НЛМК Владимира Лисина строит молочные комплексы мощностью 180 тысяч тонн. ГК "Русагро" выпускает сыры, масло и другие молочные продукты на двух площадках.

Крупный производитель мясных изделий "Черкизово" и выпускающая безалкогольные напитки, снеки и сладости "Черноголовка" активов в молочной отрасли не имеют. Близкий к "Черноголовке" источник "Коммерсанта сказал, что интереса к Danone у группы нет. В АФК "Система" и "ЭкоНиве" от комментариев отказались. В "Черкизово" отметили, что готовы рассматривать любые предложения, которые могут представлять интерес с точки зрения развития бизнеса, а потенциальные M&A не комментируют. В остальных компания комментарии не предоставили.

По словам собеседников издания, Danone не заинтересован в быстром выходе из России, а скорее хочет сохранить возможность для возврата при подходящих условиях. Этот фактор также будет учитываться при отборе покупателей.

Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. Контроль над производством детского питания (завод "Истра-Нутриция", бренды Nutrilon, "Малютка" и "Малыш") передавать не планируется.

По данным источников, на которые ссылался "Коммерсантъ", в сделку включен опцион обратного выкупа, инвесторам предложено от 75%. Кроме того, Danone хочет сохранить и место в совете директоров российской компании после сделки.

По мнению управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, наличие опциона обратного выкупа существенно ограничит круг потенциальных покупателей.

Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания ранее оценивала в сумму до 1 млрд евро.

В группу Danone в России входят 16 предприятий.

Выручка АО "Данон Россия" (производство молочных продуктов) в 2021 году составила 85,1 млрд рублей, чистая прибыль - 8,85 млрд рублей. Выручка ООО "Данон Трейд" (оптовая торговля) - 109,9 млрд рублей, чистая прибыль - 1,4 млрд рублей (данные отчетностей компаний по РСБУ из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс").