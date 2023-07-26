Danone деконсолидирует финансовые результаты актива в России

Компания отразит обесценение от этого в 200 млн евро

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone в июле 2023 года исключает финансовые результаты российского бизнеса из своей отчетности после того, как Россия забрала под временное управление АО "Данон Россия".

Как говорится в отчете Danone, это приведет к обесценению основных средств в 0,2 млрд евро. Помимо этого, французская компания отразит примерно 0,5 млрд евро курсовых разниц, это обесценение неденежное и не повлияет на капитал компании.

"Danone продолжит расследование ситуации, чтобы понять последствия от решений российских властей на текущую операционную деятельность Danone в России, ровно как и на ситуацию по процессу продажи", - говорится в отчете.

За первое полугодие Danone SA нарастил выручку на 6,3%, до 13,33 млрд евро. Сопоставимые продажи увеличились на 8,4%.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление российского бизнеса Danone - АО "Данон Россия". Росимуществу отошли 100% российского бизнеса Danone (83 292 493 тысячи акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тысяч акций "Данон Трейда").

Гендиректором "Данон Россия" и "Данон Трейд" стал зампред правительства Чечни Якуб Закриев.