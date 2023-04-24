Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров назначено на 26 мая, закрытие реестра для участия в нем - 2 мая.

В середине марта председатель совета директоров ММК Виктор Рашников говорил журналистам, что комбинат может вернуться к обсуждению выплат акционерам не ранее декабря 2023 года. Он отмечал, что скорее всего в текущем году такой вопрос еще не будет актуальным: "Реально, скорее всего, нет. Не до дивидендов, надо делать инвестиционную программу".

ММК не выплачивал дивиденды в 2022 году, а весной 2022 года отказался от уже рекомендованных дивидендов за 2021 год.

Весной 2022 года Евросоюз включил Рашникова в свой санкционный список, а позднее он был добавлен и в SDN List (под американскими санкциями также находятся ММК и ряд аффилированных с комбинатом структур, включая турецкий завод ММК Metalurji и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс").