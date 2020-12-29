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Акционеры ММК одобрили дивиденды за III квартал в 2,391 руб. на акцию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на внеочередном собрании одобрили промежуточные дивиденды за III квартал в размере 2,391 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждено 14 января.

Утвержденный общий размер выплат соответствует 100% свободного денежного потока за прошлый квартал ($335 млн, или 26,718 млрд руб.).

Как сообщалось, за I полугодие дивиденды составили 0,607 рубля на акцию.

В конце апреля этого года ММК объявил, что откладывает решения о промежуточных дивидендах до осени "в целях усиления баланса и ликвидности группы" и вернется к этому вопросу после кризиса и восстановления бизнес-активности на основных рынках сбыта комбината. Дивиденды за IV квартал 2019 года составляли 1,507 рубля на акцию.

В ноябре 2019 года совет директоров ММК одобрил изменения дивидендной политики, согласно которым компания будет направлять на дивиденды весь свободный денежный поток при коэффициенте долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды будут выплачиваться в размере не менее 50% от FCF.

ММК - один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.

Магнитогорский металлургический комбинат ММК

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