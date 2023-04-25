"Автодом" закрыл сделку по приобретению всех активов Mercedes-Benz в России

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Автодом" объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов германского автоконцерна Mercedes-Benz.

Согласно сообщению холдинга, завершен финальный этап сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних структурах, включая АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (МБМР, подмосковный автозавод), ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).

"Это был долгий и непростой процесс передачи зарубежных активов локальному инвестору. Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний. Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников", - цитирует пресс-служба "Автодома" гендиректора компании Андрея Ольховского.

Дилер отмечает, что варианты привлечения партнера для перезапуска подмосковного автозавода прорабатываются совместно с Минпромторгом РФ. Завод МБМР в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье, который приобрел дилер, строился в течение двух лет и открылся весной 2019 года. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск по полному циклу 25-30 тыс. автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.

Сумма сделки по продаже российских активов Mercedes не называется. "Автодом" в конце ноября сообщал, что концерну предоставляется опцион на обратный выкуп долей в переданных юрлицах "за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком".

Как отмечается в сообщении АО "Мерседес-Бенц Рус", после завершения сделки компания продолжит оказывать гарантийную поддержку и исполнять все обязательства, предусмотренные покрытием действующих сервисных сертификатов, включая постгарантийный сервисный пакет в отношении автомобилей Mercedes-Benz, официально проданных ранее через розничные предприятия дистрибьютора и дилерские центры Mercedes-Benz.

"Приоритетом нашей компании остается поддержание лояльности и высокого уровня сервисного обслуживания клиентов. На данный момент мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке. Что касается завода в индустриальном парке "Есипово", то в ближайшее время будет выбран технологический партнёр для дальнейшей эксплуатации производственных мощностей. При этом для нас остается важным сохранение рабочих мест сотрудников для обеспечения эффективности производства в будущем", - цитирует пресс-служба АО "Мерседес-Бенц Рус" гендиректора компании Наталью Королеву.

Центральный склад запчастей "дочки" Mercedes возобновляет работу в прежнем режиме и в ближайшее время восстановит отгрузки для центров продаж и сервиса марки. Салоны собственных розничных продаж и сервисные станции (Ленинградский пр-т, 39А и Вешки, 85 км МКАД) также возобновляют работу в полном объеме. Финансовые компании будут предоставлять следующие услуги: лизинг легковых, коммерческих и грузовых транспортных средств для юридических лиц и ИП, кредитование физических лиц для покупки автомобилей, факторинг, предоставление автомобилей в аренду, а также содействие в страховании. Обслуживание ранее заключенных договоров будет проходить в стандартном режиме.

Дилерская группа "Автодом" основана в конце 1992 г. и имеет 27 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле дилера 13 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes Benz, smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Aurus, Ducati и KTM. Согласно отчетности АО "Автодом", акционерами компании являются предприниматели Андрей Ольховский (контролирует 50,1% его долей через ООО "Бридж Кэпитал") и Андрей Костин (46,8%).