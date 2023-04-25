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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Володин заявил, что денежные переводы из России в Киргизию в 2022 году достигли $2,78 млрд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Денежные переводы из России в Киргизию в 2022 году достигли $2,78 млрд - 26,5% годового ВВП Киргизии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Жогорку Кенеша Киргизской Республики Нурланбеком Шакиевым. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

"Российские вложения составляют 36% от всех прямых инвестиций в экономику Киргизии, почти 70% составила доля рубля во взаимных расчетах", - отметил Володин.

По его словам, за 2022 год двусторонний товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 37% и составил почти $3,5 млрд.

При этом, вклад парламентариев в развитие сотрудничества между Россией и Киргизией Володин считает недостаточным. Он призвал активизировать работу межпарламентской комиссии и искать новые форматы взаимодействия.

Шакиев отметил, что между Россией и Киргизией "имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество". "Мы заинтересованы в активном наращивании экономических отношений с РФ, привлечении инвестиций, развитии уровня торговли. Россия является одним из основных партнеров Кыргызстана", - подчеркнул председатель Жогорку Кенеша.

Вячеслав Володин Киргизия Жогорку Кенеш Нурланбек Шакиев Госдума
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