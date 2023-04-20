Денежные переводы в Грузию в I квартале выросли в 2,3 раза, 54% средств перевели из России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию составил $1 255,5 млн, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщил Национальный банк Грузии.

В том числе в январе было переведено $445 млн, в феврале - $372 млн, в марте- $438 млн.

Среди стран, откуда осуществлялись переводы, лидером стала Россия. По данным регулятора, в январе-марте из России поступило $678,5 млн, что составляет 54% общего объема денежных переводов. В первую пятерку также входят Италия - $122 млн, США - $95 млн, Греция - $55 млн, Израиль- $52 млн

Как считает эксперт инвестиционной компании Galt&Taggart Лаша Кавтарадзе, совокупный эффект от денежных переводов и роста потребительского спроса за счет туристов и мигрантов скажется положительно на экономике Грузии и в этом году. Аналитики инвесткомпании считают, что вряд ли в нынешнем году произойдет отток мигрантов из страны. А по данным МВД, в Грузии насчитывается примерно 120 тысяч мигрантов из России.

Ранее сообщалось, что в 2022 году денежные переводы из России в Грузию выросли в шесть раз к 2021 году.