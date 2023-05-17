Денежные переводы из России в Киргизию сократились в январе-марте

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года денежные переводы физических лиц в Киргизию по итогам первого квартала 2023 года составили $467,9 млн, что на 9,7% меньше, чем годом ранее, сообщил Национальный банк Киргизии.

Больше всего переводов (89,9%) отправлено из России - $420,6 млн (снижение на 14,8%). В первом квартале 2022 года удельный вес переводов из России составлял 95,3%.

В тройку стран, из которых в этом году осуществлялись переводы физлиц, также входят: Казахстан - $13,1 млн (рост в 14,5 раза) и США - $10,6 млн (снижение на 17,2%).

Переводы из Киргизии за рубеж в первом квартале 2023 года увеличились на 35% - до $149,6 млн. Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы, первое место занимает Россия - $98,1 млн (снижение на 7,6%). На Россию пришлось 65,6% всех переводов из Киргизии (в январе-марте 2022 года - 95,8%). На втором месте по объему переводов Турция: в эту страну перечислены $47,9 млн (рост в 24 раза).

В 2022 году денежные переводы в Киргизию составили $2 928,2 млн (рост на 6,2%), из Киргизии - $1 200,7 млн (рост в 2 раза).