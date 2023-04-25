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General Motors снизил чистую прибыль в I квартале почти на 19%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в первом квартале снизил чистую прибыль на 18,5% и ухудшил прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,395 млрд, или $1,69 в расчете на акцию, по сравнению с $2,939 млрд, или $1,35 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $2,21 на акцию с $2,09.

Выручка выросла на 11% и достигла $39,985 млрд против $35,979 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль автопроизводителя на уровне $1,72 на акцию при выручке в $38,55 млрд.

Продажи автомобилей GM в минувшем квартале снизились на 3% - до 1,384 млн единиц. В том числе в Северной Америке было продано 707 тыс. машин (рост на 17,6%), в AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) - 572 тыс. (падение на 22,3%), в Южной Америке - 105 тыс. (повышение на 16,7%).

Компания планирует в 2023 году получить чистую прибыль в диапазоне $8,4-9,9 млрд по сравнению с прежним прогнозом в $8,7-10,1 млрд. Между тем оценка скорректированной прибыли была повышена до $11-13 млрд с ранее ожидавшихся $10,5-12,5 млрд.

Котировки акций GM снижаются на 1,8% в ходе торгов во вторник. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца уменьшилась на 7% (до $47,8 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,4%.

General Motors
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