Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российская дочка нидерландского пивоваренного концерна Heineken, который в первой половине 2023 года планирует уйти из России, в 2022 году увеличила чистую прибыль в три раза.

Как сообщается в отчетности ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" (ОПХ), его чистая прибыль в 2022 году составила 2,606 млрд рублей против 878,9 млн рублей в 2021 году. Валовая прибыль выросла до 16,2 млрд рублей с 14,5 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась до 2,4 млрд рублей с 600,7 млн рублей соответственно.

Выручка компании увеличилась до 41,978 млрд рублей с 36,924 млрд рублей в 2020 году.

Как сообщал сам Heineken в своем отчете за первый квартал, он нашел покупателя на российский бизнес и ждет решения властей. Претендент на ОПХ не раскрывается.

Ранее ущерб от ухода с российского рынка компания оценила почти в 300 млн евро. Окончательные убытки будут определены после передачи бизнеса новому владельцу.

В начале марта 2022 года компания заявила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, прекращении производства, продажи и рекламы своего флагманского бренда Heineken. Кроме того, компания отказалась от доходов от российского бизнеса - все выплаты, роялти и дивиденды были приостановлены. В конце марта компания объявила, что уйдет из России.

Портфель производителя насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др. Национальные бренды в России включают марки "Охота", "Жигулевское", "Степан Разин", "Бочкарев" и др. В России у компании семь пивоваренных заводов. ОПХ входит в топ-3 российских производителей пива.

Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка, в 2022 году компания произвела 93,65 млн дал продукции, что на 0,4% больше, чем в 2021 году.