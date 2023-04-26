Visa увеличила выручку во II финквартале на 11% - лучше прогноза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 17%, выручку - на 11%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $4,26 млрд по сравнению с $3,65 млрд за аналогичный квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,03 с $1,7.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $2,09 с $1,79 на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов, составлявшего $1,99 на акцию.

Квартальная выручка Visa поднялась до $7,99 млрд по сравнению с $7,19 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $7,8 млрд.

"Сегодня у Visa три основных двигателя роста: потребительские платежи, новые потоки и услуги с добавленной стоимостью, - заявил главный финансовый директор компании Васант Прабху. - Наши результаты за второй финквартал показывают, что по всем трем направлениям сохраняется устойчивый рост".

В минувшем квартале Visa обработала 50,1 млрд транзакций по картам, что на 12% выше показателя за второй квартал предыдущего фингода. Объем платежей вырос на 10% без учета изменения курсов обмена валют.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился на 24%. Показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, подскочил на 32%.

"Восстановление трансграничных путешествий продолжается такими темпами, которых мы ожидали", - сказал Прабху, отметив, что он видит потенциал дальнейшего роста.

В первом финквартале Visa выкупила 10 млн собственных акций класса "А" на общую сумму $2,2 млрд. Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды в размере $0,45 на акцию.

Бумаги Visa подорожали на 1,3% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 10,5%.