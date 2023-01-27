Visa увеличила чистую прибыль в I финквартале на 6%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года на 6%, а ее выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 декабря, составила $4,18 млрд, или $1,99 в расчете на акцию, по сравнению с $3,96 млрд, или $1,83 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 21%, до $2,18 на акцию.

Выручка выросла на 12%, до $7,94 млрд против $7,06 млрд годом ранее.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для скорректированной прибыли составлял $2,01 на акцию. Выручку они оценивали на уровне $7,70 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 52,5 млрд транзакций по картам, что на 10% превышает показатель за тот же период предыдущего фингода. Объем платежей вырос на 7% без учета изменения курсов обмена валют.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов подскочил на 22%. Показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, взлетел на 31%.

Visa выплатит акционерам квартальные дивиденды в размере $0,45 на акцию. Выплаты начнутся 1 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 10 февраля.

В первом финквартале Visa выкупила 15,6 млн своих акций класса "А" по средней цене $198,74 за бумагу, общая стоимость составила $3,1 млрд.

Акции Visa на дополнительных торгах в четверг подорожали на 1,1%. Капитализация компании за 12 месяцев увеличилась на 9% (до $463,6 млрд).