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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Минцифры обеспокоилось нехваткой частот для телекома

Минцифры обеспокоилось нехваткой частот для телекома
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры обеспокоено нехваткой радиочастотного спектра для операторов связи, намерено предусмотреть меры по решению этой проблемы в готовящейся стратегии развития телеком-отрасли до 2035 года. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком", организованной газетой "Ведомости".

На проблему нехватки частот в крупных городах обратил внимание глава "Вымпелкома" Александр Торбахов. По его словам, например, в Москве доступный операторам радиочастотный спектр "подходит к пределам своих возможностей", что в ближайшие годы может отразиться на качестве услуг связи.

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"Если трафик будет расти, а скорее всего, он будет расти, качество будет деградировать. И те скорости, которые мы имеем сегодня, через несколько лет нам покажутся прекрасным прошлым, потому что трафик будет расти, и мы не будем справляться с ним по причине дефицита спектра", - сказал гендиректор "Вымпелкома".

Шадаев признал наличие проблемы.

"Да, с частотами у нас, действительно, очень серьезная проблема. Сейчас мы готовим большую стратегию по развитию телекома до 2035 года, там частотам будет уделено большое внимание. Конечно, без освобождения частот мы дальше не пойдем", - сказал министр.

По его словам, в 2022 году мобильный трафик в РФ вырос на 20%. При этом средняя скорость мобильного интернета в России уже "выглядит не суперпривлекательно во всех международных рейтингах", сказал министр.

Минцифры
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