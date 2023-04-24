Телеком-операторы получат скидку по оплате частот за установку базовых станций в деревнях

Церемония запуска базовой станции для оказания услуг мобильной связи в деревне Редкое Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские телеком-операторы, готовые строить сети в поселениях с менее 1 тыс. жителей, получат скидку по плате за использование радиочастотного спектра, говорится в сообщении Минцифры РФ по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Такая мера поддержки отрасли будет действовать с июля 2023 года до конца 2025 года, уточняет министерство.

Для получения скидки оператор должен быть готов устанавливать от 1 до 4 базовых станций (БС) в квартал в населённых пунктах с населением до 1 тыс. человек. "В каждом регионе своя квота на количество станций от одного оператора", - уточняет министерство.

ГКРЧ утвердило 52 региона, в которых операторы будут устанавливать базовые станции в рамках новой меры. Размер скидки в Минцифры не уточнили.

Кроме того, на заседании ГКРЧ принято решение о распределении частот в диапазоне 5030-5091 МГц для управления беспилотниками. Участники госкомиссии также договорились о создании рабочей группы, которая обсудит, какие еще диапазоны для этой цели можно будет задействовать.

Помимо этого решено создать при ГКРЧ рабочую группу по вопросу определения порядка использования средств радиоэлектронного подавления. Обращения определить такой порядок поступают в Минцифры от бизнеса, в частности - от владельцев объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры), отмечается в сообщении. Планируется, что рабочая группа представит результаты во втором квартале 2023 года.