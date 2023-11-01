Фармацевтическая GSK сократила квартальную чистую прибыль почти в 10 раз

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) в третьем квартале 2023 года сократила чистую прибыль почти в десять раз, хотя ее выручка выросла на 4% и превзошла прогнозы рынка.

Оборот GSK в июле-сентябре вырос до 8,15 млрд фунтов стерлингов ($9,9 млрд) с 7,83 млрд фунтов годом ранее. Без учета продаж препаратов от коронавируса показатель повысился на 10%.

Чистая прибыль составила 1,46 млрд фунтов против 10,82 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль увеличилась на 9% - до 2,21 млрд фунтов.

Аналитики, чьи средние оценки приводит сама компания, ожидали продажи и чистую прибыль на уровне 7,77 млрд фунтов и 1,87 млрд фунтов соответственно.

Операционная прибыль в третьем квартале взлетела на 64%, до 1,95 млрд фунтов. Скорректированный показатель вырос на 6% и составил 2,77 млрд фунтов.

GSK также повысила прогноз роста выручки по итогам 2023 года до 12-13% с 8-10%, скорректированной операционной прибыли - до 13-15% с 11-13%. Показатели не учитывают колебания валютных курсов и продажи препаратов от COVID-19.

Кроме того, компания объявила дивиденды за третий квартал в размере 14 пенсов на акцию и по-прежнему ожидает, что по итогам года выплаты составят 56,5 пенса на акцию.