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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Запасы нефти в США снизились на 5,05 млн баррелей за неделю

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,41 млн баррелей и составили 221,14 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 577 тыс. баррелей, до 111,51 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,08 млн баррелей.

США
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