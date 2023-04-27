Цены на нефть корректируются вверх в четверг после сильного падения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг корректируются вверх после сильного падения в предыдущие дни.

Снижение обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остается напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров.

Между тем поддержку рынку оказали данные о сокращении резервов топлива в США.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени составляли $77,93 баррель, что на $0,24 (на 0,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $3,08 (на 3,8%) - до $77,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась утром на $0,18 (на 0,2%) - до $74,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов упала на $2,77 (на 3,6%) и составила $74,3 за баррель.

Запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 5,05 млн баррелей - до 460,91 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

Резервы бензина сократились на 2,41 млн баррелей, дистиллятов - на 577 тыс. баррелей. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение соответственно на 1,5 млн баррелей и на 1,08 млн баррелей.