Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения проблемы госдолга США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пригласил спикера палаты представителей Кевина Маккарти, а также лидеров обеих партий в палате представителей и сенате на встречу 9 мая, сообщил Белый дом.

Как сообщают СМИ, встреча будет посвящена вопросам государственного долга. Министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям накануне, что без повышения или прекращения действия потолка госдолга правительство будет не в состоянии выполнять свои обязательства уже к началу июня.

"Учитывая текущие прогнозы, крайне важно, чтобы конгресс как можно скорее принял меры по увеличению или приостановке лимита долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи", - говорилось в послании Йеллен законодателям.

На минувшей неделе Йеллен уже предупреждала о серьезных последствиях, которые ждут американскую экономику в том случае, если конгресс не решит проблему лимита госдолга.

"Федеральное правительство вряд ли сможет продолжать выплаты миллионам американцев, в том числе семьям военных, а также людям пожилого возраста, зависимым от социального обеспечения", - заявила Йеллен в ходе выступления в Торговой палате округа Сакраменто.

Американские законодатели по-прежнему далеки от соглашения, которое позволило бы повысить потолок госдолга с текущего уровня в $31,4 трлн.

Ранее в этом месяце Маккарти заявил, что любое повышение лимита госдолга, по мнению республиканцев, должно сопровождаться сокращением расходов. Последний пункт не входит в планы Белого дома и демократов.

Издание Politico пишет, что предупреждение Йеллен "сильно повлияло" на конгрессменов. Они рассчитывали, что "у них будут месяцы, чтобы выйти из нынешнего тупика между Байденом и Маккарти, теперь у них может остаться всего несколько недель до потенциальной экономической катастрофы".