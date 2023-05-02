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Байден встретится с лидерами конгресса для обсуждения проблемы госдолга США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден пригласил спикера палаты представителей Кевина Маккарти, а также лидеров обеих партий в палате представителей и сенате на встречу 9 мая, сообщил Белый дом.

ЭкономикаГлава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"Читать подробнее

Как сообщают СМИ, встреча будет посвящена вопросам государственного долга. Министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям накануне, что без повышения или прекращения действия потолка госдолга правительство будет не в состоянии выполнять свои обязательства уже к началу июня.

"Учитывая текущие прогнозы, крайне важно, чтобы конгресс как можно скорее принял меры по увеличению или приостановке лимита долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи", - говорилось в послании Йеллен законодателям.

На минувшей неделе Йеллен уже предупреждала о серьезных последствиях, которые ждут американскую экономику в том случае, если конгресс не решит проблему лимита госдолга.

"Федеральное правительство вряд ли сможет продолжать выплаты миллионам американцев, в том числе семьям военных, а также людям пожилого возраста, зависимым от социального обеспечения", - заявила Йеллен в ходе выступления в Торговой палате округа Сакраменто.

Американские законодатели по-прежнему далеки от соглашения, которое позволило бы повысить потолок госдолга с текущего уровня в $31,4 трлн.

Ранее в этом месяце Маккарти заявил, что любое повышение лимита госдолга, по мнению республиканцев, должно сопровождаться сокращением расходов. Последний пункт не входит в планы Белого дома и демократов.

Издание Politico пишет, что предупреждение Йеллен "сильно повлияло" на конгрессменов. Они рассчитывали, что "у них будут месяцы, чтобы выйти из нынешнего тупика между Байденом и Маккарти, теперь у них может остаться всего несколько недель до потенциальной экономической катастрофы".

Джо Байден США
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