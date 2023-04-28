Российская "дочка" CNH Industrial перешла в собственность фирмы своего гендиректора

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Новым владельцем российского представительства одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники CNH Industrial - ООО "СиЭнЭйч Индастриал Руссия" - стала компания его гендиректора Михаила Мураховского, следует из данных ЕГРЮЛ.

По этим данным, 25 апреля российская "дочка" CNH перешла под контроль ООО "Юнайтед Индастриал Дистрибушен", зарегистрированного в Москве в декабре 2022 года. Совладельцами этой компании значатся Михаил Мураховский (99%) и Аслан Умаров (1%).

Мураховский начал работать в российском представительстве CNH Industrial в 2016 году. В конце 2020 года он был назначен бизнес-директором по сельскохозяйственной технике CNH Industrial в России и Белоруссии.

CNH Industrial объявила о продаже российских активов неделю назад. В сообщении на сайте компании говорилось, что цена сделки составит $60 млн. Покупатель не назывался.

Среди активов CNH в России - производственные площадки по выпуску сельскохозяйственного оборудования и инвентаря, строительной техники, склад запчастей. Офис компании, занимавшийся импортом и продажами до марта 2022 года, располагался в Подмосковье. На местных предприятиях CNH работали около 200 человек. Производитель отмечал, что выплачивал сотрудникам зарплаты, осуществлял необходимые административные расходы.

Выручка российского подразделения CNH в 2021 году была на уровне $380 млн, что составляло 2% от общемирового оборота компании. За I квартал прошлого года производитель сделал списания на $71 млн.

Наиболее известные бренды сельхозтехники в портфеле CNH Industrial - Case IH и New Holland. В периметр группы также входит бренд грузовиков и автобусов Iveco.

Лизинговую и факторинговую "дочки" CNH Industrial в России (ООО "СиЭнЭйч Индастриал Файненшиал Сервисез Руссия" и ООО "СиЭнЭйч Индастриал Капитал Руссия") в феврале приобрела структура бизнесмена Игоря Кима (ООО "Экспокап"). Ким, имеющий активы в финансовой и строительной сферах, вместе с партнерами также владеет сетью автосалонов.