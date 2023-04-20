Производитель сельхозтехники CNH Industrial уйдет из РФ и продаст местные активы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники CNH Industrial объявил об уходе с российского рынка и продаже локальных активов за $60 млн.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте CNH Industrial. Покупатель не называется.

Среди активов CNH в РФ – производственные площадки по выпуску сельскохозяйственного оборудования и инвентаря, строительной техники, склад запчастей. Офис компании, занимавшийся импортом и продажами до марта 2022 года, располагался в Подмосковье.

На местных предприятиях CNH работали около 200 человек. Производитель отмечает, что до настоящего времени выплачивал сотрудникам зарплаты, осуществлял необходимые административные расходы.

Выручка российского подразделения CNH в 2021 году была на уровне $380 млн, что составляло 2% от общемирового оборота компании. За I квартал прошлого года производитель сделал списания на $71 млн.

Наиболее известные бренды сельхозтехники в портфеле CNH Industrial – Case IH и New Holland. В периметр группы также входит бренд грузовиков и автобусов Iveco.

Как сообщалось, лизинговую и факторинговую "дочки" CNH Industrial в РФ (ООО "СиЭнЭйч Индастриал Файненшиал Сервисез Руссия" и ООО "СиЭнЭйч Индастриал Капитал Руссия") в феврале приобрела структура бизнесмена Игоря Кима (ООО "Экспокап"). Ким, имеющий активы в финансовой и строительной сферах, вместе с партнерами также владеет сетью автосалонов.