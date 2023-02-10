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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

CNH Industrial продала лизинговую и факторинговую "дочки" в России структуре Игоря Кима

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Подконтрольное бизнесмену Игорю Киму ООО "Экспокап" приобрело лизинговую и факторинговую российские "дочки" промышленной группы CNH Industrial, в портфель которой входит ушедший с российского рынка производитель грузовиков Iveco.

Другая структура Кима - АО "ЦК" - с конца января ожидает согласования сделки по покупке российской факторинговой компании концерна Volkswagen.

По данным ЕГРЮЛ, 8 февраля "Экспокап" стал единоличным владельцем ООО "СиЭнЭйч Индастриал Файненшиал Сервисез Руссия" и ООО "СиЭнЭйч Индастриал Капитал Руссия", которые специализируются на лизинге и факторинге соответственно. До этого компании принадлежали нидерландской CNH Industrial N.V. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", лизинговая "дочка" CNH получила за 2021 год выручку в размере более 2 млрд рублей, факторинговая - более 28 млрд рублей.

CNH Industrial N.V. ранее также контролировала 99,95% долей российского представительства Iveco (ООО "Ивеко Руссия") и 33,3% совместного предприятия ООО "Ивеко-АМТ" (Миасс Челябинской области) мощностью 5 тысяч автомобилей в год, где производились тяжелые грузовики Iveco Trakker.

В конце 2021 года CNH Industrial объявила о выделении группы Iveco в самостоятельную компанию и листинге акций автопроизводителя на фондовой бирже в Милане с начала января 2022 года. На этом фоне российское представительство Iveco и доля CNH в местном грузовом СП в марте 2022 г. перешли под контроль нидерландской Iveco Group N.V. В июле гендиректор Iveco Геррит Маркс объявил о намерении компании покинуть российский рынок, продав местный бизнес локальному игроку. К августу челябинское СП консолидировал российский партнер Iveco - ООО "АМТ", предприятие было переименовано из "Ивеко-АМТ" в "АМТ Н.В." О передаче местному владельцу основной торговой "дочки" Iveco - ООО "Ивеко Руссия" - пока не сообщалось.

О том, что близкие к бизнесмену Киму структуры проявляли интерес к приобретению лизинговой "дочки" CNH Industrial, "Интерфаксу" ранее сообщил источник на рынке. Это не единственный подобный актив из орбиты автопрома, интересующий коммерсанта.

Подконтрольное бизнесмену АО "ЦК", зарегистрированное в Новосибирске, в конце января подало ходатайство о приобретении 100% долей ООО "Фольксваген финансовые услуги Рус". Компания принадлежит Volkswagen Financial Services - подразделению группы Volkswagen AG, которое отвечает за финансы, лизинг и страхование. Согласно отчетности ФВФУ за 2020 год, основным видом деятельности компании являются услуги по финансированию под уступку денежных требований. Компания, в частности, предоставляла финансирование российской "дочке" VW (ООО "Фольксваген груп Рус" и представительству принадлежащего VW грузового бренда Man (ООО "МАН трак энд бас Рус". Выручка ФВФУ за 2021 г. составила 1,9 млрд рублей.

Ким, имеющий активы в финансовой и строительной сферах, вместе с партнерами также владеет сетью автосалонов. Компании EXPOCAR принадлежит 19 автосалонов в семи российских городах, она является официальным дилером китайских марок автомобилей Chery, FAW, EXEED, GAC и Changan.

Volkswagen и Iveco прекратили поставки автомобилей в Россию и приостановили свои местные производства после начала военной операции на территории Украины.

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