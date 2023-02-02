Electrolux отчитался о годовом убытке в 1,32 млрд крон несмотря на рост выручки

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, увеличил выручку на 7%, до 134,88 млрд крон, и получила убыток в размере 1,32 млрд крон против прибыли в 4,68 млрд крон годом ранее.

В IV квартале чистый убыток компании составил 1,92 млрд шведских крон ($186 млн) против 596 млн крон прибыли годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали убыток в 1,5 млрд крон.

Операционный убыток составил 1,96 млрд крон против прибыли в 882 млн крон годом ранее.

Отчетность за октябрь-декабрь учитывает единовременные списания в размере 1,35 млрд крон. Кроме того, в первом квартале 2023 года компания планирует зафиксировать списания в 550 млн крон в связи с решением прекратить производство на заводе в венгерском городе Ньиредьхаза.

Квартальная выручка Electrolux увеличилась на 1%, до 35,77 млрд крон.

Совет директоров Electrolux рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Акции Electrolux упали в цене на 8% на торгах в Стокгольме в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 27,7%, до 40,34 млрд крон.