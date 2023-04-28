En+ Group хотела бы отказаться от трех подорожавших проектов модернизации ТЭС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - En+ Group хотела бы без штрафов отказаться от трех из 12 своих проектов модернизации ТЭС, заявил журналистам руководитель энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

Речь идет об Иркутской ТЭЦ-10, Усть-Илимской ТЭЦ и Автозаводской ТЭЦ.

Он напомнил, что такая возможность уже есть у проектов ДПМ ВИЭ. Отказ должен быть согласован с "Системным оператором", заявил топ-менеджер.

По словам Хардикова, компания подавалась на конкурсы модернизации, имея коммерческие предложения от изготовителей, понимая стоимость подряда. Но по факту рост стоимости по некоторым проектам превысил 300%. Основной причиной является удорожание оборудования и подрядных работ.

"В Нижнем Новгороде (на Автозаводской ТЭЦ - ИФ), например, стоимость увеличилась на 342% от изначального коммерческого предложения. Такую стоимость дал производитель оборудования. И при таком росте строить, конечно, невозможно", - объяснил причины Хардиков.

"Все эти объекты все равно будут работать, мы просто реализуем меньший набор мероприятий", - заверил топ-менеджер, отметив, что все оборудование у компании российского производства.

"Будем смотреть, что может помочь экономить ресурс", - сказал Хардиков.

Он подчеркнул, что решения о нештрафуемом отказе должны быть приняты до следующего конкурса, который запланирован на осень 2023 года.

Отвечая на вопрос об участии в дальнейших конкурсах, Хардиков заявил, что эти решения будут зависеть от правил отбора на будущие годы. Если параметры отбора останутся прежними, то будут серьезные проблемы с набором проектов.

Ранее "Совет производителей энергии" (СПЭ) в ходе совещания Минэнерго по итогам ОЗП 2022-2023 попросил предоставить генерирующим компания возможность без штрафов выходить из проектов модернизации ТЭС, если резко выросли затраты на проект, а компания смогла предоставить подтверждающие это документы.

Речь идет о 13 проектах общей мощностью 1,5 ГВт, говорилось в презентации СПЭ.

В 2019 году правительство утвердило программу модернизации тепловых мощностей. По ее условиям, в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

В апреле 2022 года "Совет рынка" принял ряд изменений в нормативные документы, направленных на поддержку компаний электроэнергетики, в их числе - перенос ввода проектов без штрафов. В частности, проекты модернизации в рамках КОМмод получили отсрочку без начислений и штрафов на год. Предполагалось, что мера будет временной.

Уже в начале 2023 года проекты модернизации Нижневартовской ГРЭС (ПАО "Интер РАО"), а также Костромской ТЭЦ-2 и Ярославский ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (все три - ПАО "ТГК-2") получили от правительства дополнительный перенос сроков ввода.