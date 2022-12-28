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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Программу поддержки модернизации энергетики в РФ могут продлить после 2031 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго предлагает продлить программу поддержки модернизации российской энергетики после 2031 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства Николай Шульгинов.

"Мы уже несколько раз рассматривали необходимость продления за 2031 год и даже получаем такую уже поддержку, с которой выйдем позже", - сказал он.

Говоря о мерах поддержки энергетики, министр отметил решения о переносе сроков ввода части проектов модернизации ТЭС, предоставление нештрафуемой отсрочки по таким объектам, систему мотивации экономии ресурса ТЭС.

"Мер было достаточно", - резюмировал Шульгинов.

В 2019 году правительство РФ утвердило программу модернизации тепловых мощностей. По ее условиям, в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

Минэнерго
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