Энергокомпании попросили Минэнерго не штрафовать их за отказ от проектов модернизации

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Энергогенерирующие компании просят Минэнерго РФ предоставить им возможность без штрафов выходить из проектов модернизации ТЭС, заявила председатель набсовета "Совета производителей энергии" и член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина в ходе совещания Минэнерго по итогам ОЗП 2022-2023.

Такое решение может быть принято, если резко выросли затраты на проект, а компания смогла предоставить подтверждающие это документы, сказала она.

Панина также выразила опасение, что какое-то оборудование, построенное по программе ДПМ, придется выводить из эксплуатации. Сейчас вывод такого оборудования запрещен на время действия ДПМ. Панина привела привел пример, когда закончился и не был продлен контракт на сервисное обслуживание оборудования GE.

В 2019 году правительство утвердило программу модернизации тепловых мощностей. По ее условиям, в России до 2031 года должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

В апреле 2022 года "Совет рынка" внес ряд изменений в нормативные документы, направленных на поддержку компаний электроэнергетики, в их числе - перенос вводов проектов без штрафов. В частности, проекты модернизации в рамках КОМмод получили отсрочку без начислений и штрафов на год. Предполагалось, что мера будет временной.

Уже в начале 2023 года проекты модернизации Нижневартовской ГРЭС (ПАО "Интер РАО"), а также Костромской ТЭЦ-2 и Ярославский ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (все три - ПАО "ТГК-2") получили от правительства дополнительный перенос сроков ввода.