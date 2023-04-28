Минэнерго не одобрит отказ от модернизации ТЭС в дефицитных районах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго рассмотрит предложения энергокомпаний о нештрафуемом отказе от проектов модернизации ТЭС, но не одобрит их в дефицитных районах, сказал журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.

"Есть объекты, которым мы точно не согласуем отказ, есть объекты, которым скорее всего не согласуем выход без штрафа. По каким-то другим посмотрим, может, ситуация изменилась. Может, что-то заменим на другие объекты в других узлах, которые больше нужны. Аккуратно рассматриваем, изучаем", - заявил он.

"Мы не согласуем объекты, которые находятся в дефицитных узлах, в том числе, в Иркутской области", - подчеркнул министр.

"Совет производителей энергии" (СПЭ) ранее попросил предоставить генерирующим компания возможность без штрафов выходить из проектов модернизации ТЭС, если резко выросли затраты на проект, а компания смогла предоставить подтверждающие это документы.

Речь идет о 13 проектах общей мощностью 1,5 ГВт, говорилось в презентации СПЭ.

В 2019 году правительство утвердило программу модернизации тепловых мощностей. По ее условиям, в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.