Объем госзакупок в РФ в I квартале вырос на 9% до 2,4 трлн рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем госзакупок в I квартале текущего года составил 2,4 трлн рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Всего в I квартале госзаказчики всех уровней разместили в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок 546,3 тыс. извещений о проведении торгов на общую сумму 2,408 трлн рублей. Годом ранее в ЕИС было опубликовано 436 тыс. извещений на 2,209 трлн рублей.

Как и прежде, большая часть этих закупок проводилась в виде электронного аукциона – 466,7 тыс. извещений на 1,5 трлн рублей. По сравнению с показателями I квартала 2021 года это на 20% больше в количественном выражении и на 5% больше в денежном.

При этом в отчете Минфина отмечается, что продолжился значительный рост числа закупок, проводившихся в форме запроса котировок в электронной форме. Таких закупок в I квартале стало больше почти в два раза, как в количественном выражении (64 тыс., рост на 87%), так и в денежном (36 млрд рублей, 93%). Годом ранее число таких закупок увеличилось в 1,6 раза.

Предполагается, что в дальнейшем доля закупок в форме запроса котировок вырастет еще больше. Дело в том, что в апреле текущего года были приняты поправки к 44-ФЗ, повысившие ценовой порог для таких закупок с 3 млн до 10 млн рублей. Это позволит расширить практику закупок в виде электронного запроса котировок, который имеет наименьший среди других конкурентных процедур срок проведения – шесть календарных дней.

В случае с электронными конкурсами рост составил 22% в количественном выражении (до 15,2 тыс. извещений) и 15% в денежном (до 865 млрд рублей).

Больше половины всех этих закупок проводилось с установлением тех или иных ограничений допуска или запретов – 311 тыс. извещений на 618 млрд рублей.

Из отчета следует, что в I квартале заметно сократился объем госзакупок в "электронных магазинах" электронных торговых площадок (так называемые "закупки с полки"). В отчетном периоде было совершено всего 280 таких закупок (рост 58%) на 200 млн рублей (снижение на 33%).

"Наблюдается значительное увеличение количества состоявшихся закупок (на 44%) при одновременном снижении количества закупок, признанных несостоявшимися (на 10%), - говорится в отчете. - В этой связи необходимо отметить, что количественная доля несостоявшихся закупок (от количества всех конкурентных способов определения поставщика) в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом снизилась с 60% до 48%".

Так, из 546 тыс. закупок, объявленных в I квартале, были признаны состоявшимися 245 тыс. на 704 млрд рублей (на 18% больше, чем годом ранее). Из оставшихся 227 тыс. закупок (их объем составил 1,1 трлн рублей) действительно не состоявшимися (в результате не был подписан контракт) оказалось 99 тыс. закупок на 471 млрд рублей. Годом ранее таких закупок было значительно меньше - 94 тыс. закупок на 436 млрд рублей.

Всего в I квартале текущего года госзаказчики заключили 903 тыс. контрактов на 2,2 трлн рублей, тогда как годом ранее было заключено 845 тыс. контрактов на 1,9 трлн рублей. При этом на долю единственных поставщиков пришлось 387 тыс. госконтрактов (404 тыс. годом ранее) на 492,2 млрд рублей (492,6 млрд рублей).

Кроме того, еще 128 тыс. госконтрактов было заключено по результатам закупок, признанных несостоявшимися (147 тыс. годом ранее). Общий объем таких закупок составил 660 млрд рублей (851 млрд рублей).

"В соотношении причин признания определений поставщика несостоявшимися позитивная динамика достигнута преимущественно за счет существенного снижения случаев, при которых на участие в закупке не подано ни одной заявки, - говорится в материале финансового ведомства. - При этом наиболее распространенной причиной признания определения поставщика по-прежнему остается подача единственной заявки на участие в закупке (70%), наименее распространенной – признание заказчиком всех поданных заявок на участие в закупке не соответствующими требованиям (2%)".

В отчете Минфина отмечается также, что в I квартале на 31% выросло число расторгнутых контрактов (большая часть, 98%, по соглашению сторон) – до 5,8 тыс. При этом общий объем таких контрактов уменьшился на 12%, до 12,5 млрд рублей.

Однако с учетом контрактов, заключенных ранее, но расторгнутых в январе-марте, эти показатели значительно выше. Так, всего в I квартале по соглашению стороны было расторгнуто 263 тыс. контрактов на 638 млрд рублей.

При этом в материалах Минфина подчеркивается, что совокупный объем российских товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), поставка которых осуществляется при исполнении контрактов, заключенных в I квартале, составил 345 млрд рублей (365,3 млрд рублей годом ранее). Это составляет около 60% от стоимостного объема всех товаров, поставляемых по названным контрактам.

Относительная экономия (снижение начальной максимальной цены контракта, НМЦК - ИФ) по результатам госконтрактов, заключенных в I квартале текущего года, составила 6,35% (с учетом контрактов с единственными поставщиками), что заметно больше аналогичного показателя прошлого года – 4,71%. При этом госзаказчиками было сэкономлено 114 млрд рублей против 89 млрд рублей годом ранее. Экономия по госконтрактам, которые были заключены по результатам закупок, проведенных в отчетном периоде, составила 74 млрд рублей (68 млрд рублей годом ранее).