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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Силуанов объяснил подход Минфина к ориентирам по исполнению бюджета

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин пока не планирует менять ориентиры по исполнению федерального бюджета в 2023 году, однако не исключает отклонения как в меньшую, так и в большую сторону от плана, многое будет зависеть от динамики поступления нефтегазовых доходов, сообщил глава министерства Антон Силуанов.

"Пока ориентиры эти (дефицит бюджета в 2023 году в 2% ВВП - ИФ) не меняем, но сказать, что будет ровно 2%, это значит давать неправильные оценки. Как в одну, так и другую сторону (может быть отклонение - ИФ). Посмотрим, что будет с нефтегазовыми доходами", - сказал он.

Поступление ненефтегазовых доходов, по его словам, идет хорошо, "лучше даже, чем мы планировали по отдельным позициям".

"Прогноз поправило Минэкономразвития и, соответственно, это приведет к лучшей оценке доходов", - сказал он.

"Нефтегаз нас подкашивает", - заявил также Силуанов, отметив при этом, что сейчас готовятся новации в налогообложении этого сектора.

Еще он сказал, что неверно делать выводы об уровне дефицита бюджета на основании ежедневных данных на сайте "Электронный бюджет" из-за особенностей зачисления налоговых доходов на счета, которые начали действовать в текущем году.

"В этом году больше расходов идет в виде авансирования, на треть больше авансы (чем в предыдущие годы - ИФ). Это первое соображение. Второе - про дефициты если говорить, то вы знаете, что мы налоги теперь получаем раз в месяц, и смотреть дефицит по дням в течение месяца бесполезно, потому что расходы увеличиваются, а доходы не поступают. (...) Поступают после 28 числа доходы. Сегодня 28-е, сегодня пришли деньги на счет, которые не раскассированы - 3,137 трлн рублей. Обычно на 2 трлн меньше. Сегодня еще придут, завтра придут, и тогда можно будет говорить и о дефиците", - пояснил он.

По данным сайта "Электронный бюджет" на 26 апреля доходы бюджета были на уровне 4,965 трлн рублей, расходы - 10,8 трлн рублей. В соответствии с механизмом единого налогового счета, все налоговые доходы поступают на единый счет 28 числа каждого месяца, до этого времени эти данные не отражаются на "Электронном бюджете".

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