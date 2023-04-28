В "Норникеле" не исключают промежуточных дивидендов в 2023 г. при положительном FCF и комфортном долге

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Топ-менеджмент "Норникеля", совет директоров которого рекомендовал отказаться от дивидендов за 2022 год, не исключает выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году, в случае если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне.

"Менеджмент не исключает возможности выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году, при условии того, что будет заработан денежный поток и компания сохранит комфортный уровень долговой нагрузки", - прокомментировал старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

"Менеджмент с осторожностью смотрит на перспективы 2023 года. В случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки, измеряемый как соотношение чистого долга к EBITDA, – комфортный, у совета директоров будет возможность рекомендовать собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды", - говорится в сообщении ГМК.

Ранее представители "Норникеля" обозначали потолок долговой нагрузки на уровне 2x, при этом средним уровнем в цикле является около 1x. По итогам 2022 года net debt/EBITDA составлял 1,1x против 0,5x годом ранее. Чистый долг вырос вдвое, или на $4,9 млрд, что стало наибольшим приростом за последние 10 лет.

Малышев назвал рекомендацию об отказе от выплат "сложным решением, которое вызвано экстраординарными обстоятельствами". "Внешняя среда не только привела к ухудшению финансового состояния компании, но и поставила "Норникель" в условия высокой степени неопределенности", - отметил CFО "Норникеля".

Компания не исключает усиления внешнего давления, в том числе санкционного, выражающегося в ограничениях на покупку продукции компании или любых металлов из РФ, подчеркнул Малышев.

"Норникель" ожидает увеличения налоговой нагрузки и роста стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году, а также отмечает вероятность снижения цен на корзину металлов в связи с замедлением мировой экономики, сказал старший вице-президент ГМК.

Потенциал дивидендных выплат "Норникеля" был низкий на фоне отрицательного свободного денежного потока в 2022 году ($0,2 млрд), а также ввиду обширной программы капзатрат, которую компания планирует реализовывать в ближайшие годы, прокомментировали аналитики "Моих инвестиций".

Они напомнили, что менеджмент "Норникеля" последние полтора года предлагает изменить дивидендную политику и привязать дивиденды к FCF вместо показателя EBITDA. "Cреднесрочно мы ожидаем, что выплаты возобновятся на уровне 9-11% доходности (при текущих ценах)", - считают аналитики "Моих инвестиций".

Годом ранее "Норникель" выплатил в виде финальных дивидендов за 2021 год около 178,3 млрд рублей (около $2,4 млрд по курсу ЦБ РФ на дату рекомендации). Эти дивиденды были последними, которые "Норникель" перечислил акционерам в соответствии с десятилетним акционерным соглашением, истекшим в конце 2022 года.

По акционерному соглашению "Норникель" осуществлял помимо годовых выплат еще как минимум одну промежуточную – по итогам полугодия или 9 месяцев.

После истечения соглашения акционеров "Норникель" возьмет за основу расчет дивидендов от free cash flow, что снизит поступления акционерам компании, готовящейся к росту инвестиций в проекты развития рудной базы и экологическую программу. "Норникель" ориентируется на дивиденды в размере 50-75% FCF, говорили ранее представители компании.