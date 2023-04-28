Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании.

Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 6 июня, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 12 мая.

"Усилившиеся геополитические риски отрицательно повлияли на финансовые результаты компании и создали новые вызовы для ее операционной и сбытовой деятельности, а также для успешной реализации ряда стратегических проектов", - пояснил "Норникель".

"Норникель" также ожидает увеличения налоговой нагрузки и роста стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году.

Еще один фактор – возможное усиление санкционного давления и снижение цен на корзину металлов из-за замедления мировой экономики.

Компания обращает внимание на то, что согласно "Положению о дивидендной политике" (предполагает выплаты не ниже 30% EBITDA - ИФ) при определении размера дивидендов принимается во внимание "циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности общества".

Также "Норникель" напомнил о пике инвестиционного цикла в 2022-2023 гг. (в этом году capex, как планируется, возрастет до $4,7 млрд с $4,3 млрд годом ранее). Одной из составляющих роста инвестиций является "Серная программа 2.0", направленная на снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Помимо этого, "Норникель" напомнил, что предыдущие дивиденды (за 2021 год) были выплачены за счет кредитных средств, что привело к удвоению размера чистого долга до $9,8 млрд на конец 2022 г. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период также удвоилось до 1.1х.

Дивидендная политика "Норникеля" предполагает выплаты на уровне не ниже 30% EBITDA, при этом с 2013 г. и до 2022 г. компания перечисляла акционерам по 60% EBITDA. Финальные дивиденды за 2021 год стали последними, отталкивающимися от EBITDA и дивидендной формулы в соглашении акционеров.

После истечения юридически обязывающего документа в 2023 году компании придется пропорционально снизить выплаты, говорил ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин. Компании важнее сохранить непрерывность работы, инвестиций и социальных выплат, подчеркивал Потанин. Выплаты, по мнению менеджмента "Норникеля", должны быть привязаны к free cash flow, чтобы учитывать растущие инвестиции.

Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 6 июня, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 12 мая.