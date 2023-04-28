"Русал" раскритиковал рекомендацию СД "Норникеля" не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ОК "Русал", которая контролирует более 26% акций "Норильского никеля", подвергла критике рекомендацию совета директоров ГМК о первой после 2008 года невыплате дивидендов. Решение может повлиять на реализацию инвестпроектов "Русала".

"Мы не видим экономических причин для такого решения. На операционной деятельности "Русала" оно не скажется. Однако его влияние на условия реализации будущих инвестпроектов потребует дополнительного анализа и осмысления", - сообщил представитель алюминиевой компании.

Независимый член совета директоров "Норникеля" (выдвинутый "Русалом") Сергей Волк заявил журналистам, что у "Норникеля" есть возможность выплатить дивиденды за 2022 год, а "с точки зрения рынка акций компании – есть и необходимость... сохранить сложившиеся отношения с инвесторами, прежде всего с "физиками".

Накануне Волк обратился к членам совета директоров "Норникеля" с письмом, в котором выделил несколько факторов в пользу выплаты дивидендов. По его мнению, ослабление рубля, вероятный перенос части планируемых капитальных затрат ГМК на будущие периоды и комфортный уровень долговой нагрузки "создают значимую подушку как для стабильной работы компании, так и для выплаты дивидендов".

Волк также отмечал, что, несмотря на истечение обязывающего соглашения акционеров "Норникеля", "маржинальность бизнеса по-прежнему высока, а позиция и роль "Норникеля" как голубой фишки фондового рынка и флагмана экономики не изменилась".

"Основываясь на информации доступной широкой общественности, считаю, что "Норникель" способен выплатить дивиденды за 2022 год, по крайней мере, в сумме, заложенной в бюджет 2023 года, т.е. около $1,5 млрд в рублевом эквиваленте", - говорилось в письме Волка (его копия есть в распоряжении "Интерфакса").

Предложения менеджмента "Норникеля" о выплате $1,5 млрд в виде финальных дивидендов за 2022 г. не было, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету директоров ГМК.

"Прогнозировать можно было только отталкиваясь от уровня FCF (на конец 2022 г это $437 млн) и ориентиров 50-75% от него. Менеджмент несколько лет повторял, что после окончания акционерного соглашения необходимо перейти к выплатам, которые основываются на FCF", - заявил источник.

Финансировать дивиденды за счет наращивания долга в нынешней непредсказуемой ситуации опасно, считает он. "Сейчас у компании уже нет легкой возможности рефинансироваться на мировом рынке, как раньше, привлекая синдицированные кредиты под низкие проценты. "Норникель" столкнулся с существенным снижением пула доступных денег и их удорожанием. Даже внутри России возможность масштабных сделок по рефинансированию ограничена", - пояснил он.

В первой половине 2000-х "Норникель" уже финансировал дивиденды за счет заимствований, хотя компанию критиковали за неустойчивую финансовую модель, напомнил источник. "Тогда это было связано с цикличностью цен на металлы. Сейчас ситуация другая: компания испытывает сильное давление непредсказуемого и неконтролируемого внешнего фона. Да и с точки зрения корзины металлов ситуация не самая благоприятная: цены на палладий снижаются", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Волк согласился с тем, что существуют объективные причины, почему дивиденды не могут выплачиваться в прежнем размере. В то же время, он отметил, что уровень долга "нельзя назвать критическим", а при расчете свободного денежного потока "есть способы в моменте показать его отсутствие".

Ожидания по дивидендам "Норникеля" колебались в пределах между 1600 рублей на акцию (БКС) и 600 ("Ренессанс Капитал"). Sinara прогнозировала около 800 рублей на акцию (дивдоходность 5%), исходя из базового сценария выплаты около $1,5 млрд. Aналитики "Моих инвестиций" из-за отрицательного free cash flow не ожидали выплат финальных дивидендов за 2022 г. "Инвесторам стоит поумерить свои ожидания по дивидендам за 2022 г", - писал в своем обзоре "Атон".

В числе крупных инвестпроектов "Русала" упоминались в том числе достройка второго пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) и второй очереди Тайшетского алюминиевого завода. Реализация обоих проектов на данный момент не подтверждена. Capex "Русала" вырос в прошлом году на 4%, составив $1,24 млрд.