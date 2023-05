Рубль почти не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании ключевых событий

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не проявил ощутимых изменений в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,32 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,18 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 5,6 коп. - до 11,53 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании ключевых событий, способных сдвинуть текущее равновесие.

Инвесторы сосредоточены на очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны 3 мая. В центре внимания участников рынка комментарии представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс деловой активности в этом секторе (ISM Manufacturing) поднялся в апреле до 47,1 пункта с 46,3 пункта в марте, оставшись, однако, ниже отметки в 50 пунктов шестой месяц подряд. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Во вторник трейдеры ждут публикации данных правительства США об открытых вакансиях JOLTS, которые являются индикатором дефицита или переизбытка рабочей силы на национальном уровне и одним из ориентиров принятия решений ФРС.

Американский институт нефти (API) в этот день публикует недельные запасы сырой нейти.

С 1 мая вступили в силу объявленные ранее сокращения добычи нефти ОПЕК+. В апреле 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года. Россия продлила до конца года свое решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с к февралю, действовавшее до июля.

В результате общее снижение с мая составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с): Саудовская Аравия сократит производство на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,39 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,8 за баррель, что на 0,46% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются без единой динамики: японский Nikkei 225 поднимается на 0,19%, гонконгский Hang Seng едва ощутимо повышается на 0,09%, южнокорейский Kospi растет на 0,69%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,17%. Биржи материкового Китая закрыты по случаю праздника - Дня труда.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник слабым снижением. Ключевым событием для рынка стало сообщение о покупке банком JPMorgan Chase & Co. активов закрытого регуляторами First Republic Bank. В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около $92 млрд. Кроме того, JPMorgan приобретет подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд.

FDIC ожидает, что расходы ее страхового фонда в связи с крахом First Republic составят порядка $13 млрд, говорится в сообщении регулятора.