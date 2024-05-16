Переход "Макфы" и ее компаний под контроль РФ завершится в ближайшее время
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Переход по решению суда в собственность Росимущества крупного производителя макарон, муки и круп "Макфа" и связанных с ним компаний в рамках исполнения решения суда может быть завершен в ближайшее время, смена руководства произойдет позднее, сообщил "Интерфаксу" адвокат Павел Хлюстов, представляющий в деле об обращении "Макфы" и ее компаний в доход государства ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва).
"Мы находимся в режиме ожидания, но уже документы поданы, поэтому я думаю, что в ближайшее время соответствующая информация появится, и собственник сменится", - сказал Хлюстов.
Адвокат отметил, что появление нового владельца "не означает, что автоматически поменяется и действующий генеральный директор, соответственно, и управляющая компания".
"Росимущество должно отдельным решением принять, кого они назначат, кто будет всем этим управлять. Это тоже займет, скорее всего, какой-то период времени, возможно, до 14 дней обычно по практике, по другим своим делам, которые связаны с Росимуществом, когда они уже установят контроль", - пояснил адвокат.
Он также отметил, что пока не владеет информацией о смене владельцев у управляемого "М-Групп" АО "Макфа", а также других компаний холдинга. "У меня сейчас информации от реестродержателя нет в настоящий момент, перерегистрировали, не перерегистрировали", - отметил Хлюстов.
Он добавил, что планирует подать апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда Челябинска от 8 мая после того, как будет изготовлено мотивировочное решение по делу.
"УК "М-Групп" - управляющая компания головного предприятия группы компаний "Макфа" - АО "Макфа", также управляет ООО "Рамкон" (Московская область).
По данным ЕГРЮЛ, в четверг собственником "Рамкона" стала РФ в лице Росимущества. УК "М-Групп" пока остается у прежних собственников.
15 мая в собственность государства перешли 18 компаний - обществ с ограниченной ответственностью, являющихся ответчиками по иску Генпрокуратуры.
Иск Генпрокуратуры
Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.
В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.
Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.
В группу входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.
Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.