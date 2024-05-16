Переход "Макфы" и ее компаний под контроль РФ завершится в ближайшее время

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Переход по решению суда в собственность Росимущества крупного производителя макарон, муки и круп "Макфа" и связанных с ним компаний в рамках исполнения решения суда может быть завершен в ближайшее время, смена руководства произойдет позднее, сообщил "Интерфаксу" адвокат Павел Хлюстов, представляющий в деле об обращении "Макфы" и ее компаний в доход государства ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва).

"Мы находимся в режиме ожидания, но уже документы поданы, поэтому я думаю, что в ближайшее время соответствующая информация появится, и собственник сменится", - сказал Хлюстов.

Адвокат отметил, что появление нового владельца "не означает, что автоматически поменяется и действующий генеральный директор, соответственно, и управляющая компания".

"Росимущество должно отдельным решением принять, кого они назначат, кто будет всем этим управлять. Это тоже займет, скорее всего, какой-то период времени, возможно, до 14 дней обычно по практике, по другим своим делам, которые связаны с Росимуществом, когда они уже установят контроль", - пояснил адвокат.

Он также отметил, что пока не владеет информацией о смене владельцев у управляемого "М-Групп" АО "Макфа", а также других компаний холдинга. "У меня сейчас информации от реестродержателя нет в настоящий момент, перерегистрировали, не перерегистрировали", - отметил Хлюстов.

Он добавил, что планирует подать апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда Челябинска от 8 мая после того, как будет изготовлено мотивировочное решение по делу.

"УК "М-Групп" - управляющая компания головного предприятия группы компаний "Макфа" - АО "Макфа", также управляет ООО "Рамкон" (Московская область).

По данным ЕГРЮЛ, в четверг собственником "Рамкона" стала РФ в лице Росимущества. УК "М-Групп" пока остается у прежних собственников.

15 мая в собственность государства перешли 18 компаний - обществ с ограниченной ответственностью, являющихся ответчиками по иску Генпрокуратуры.

Иск Генпрокуратуры

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. В частности, по данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.