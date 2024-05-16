Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

ГК "Агро-Белогорье" запретила сотрудникам приходить в два свинокомплекса из-за обстрелов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ГК "Агро-Белогорье" запретило доступ сотрудникам на две производственные площадки в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области из-за обстрелов.

В РоссииНа Белгородчине число жертв атаки дронов 6 мая достигло восьмиЧитать подробнее

"С 14 мая по решению руководства ГК "Агро-Белогорье" доступ сотрудников на производственные площадки в Цаповке полностью закрыт во избежание несчастных случаев, связанных с обстрелами. Кормление и поение животных осуществляется в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.

В 2022 году в Цаповке на площадке Борисовского свинокомплекса была запущена система цифрового учета комбикормов и автоматизированная система учета воды, напомнили в компании.

За последнюю неделю зафиксированы обстрелы из РСЗО, а также сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов на производственные площадки Борисовского свинокомплекса.

"Различные повреждения, в том числе серьезные, зафиксированы в нескольких бункерах для хранения корма, хозпостройках, а также корпусах для содержания животных. Пострадавших среди сотрудников нет", - отмечается в пресс-релизе.

На производстве в Цаповке содержится около 80 тысяч животных. Полностью оценить ущерб, нанесенный предприятию, можно будет только после улучшения оперативной обстановки.

Утром 6 мая у села Березовка Борисовского района дроны-камикадзе атаковали две ехавшие по дороге "Газели", перевозившие сотрудников ГК "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль, в котором находились дети. На месте погибли 7 сотрудников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов, еще 32 - получили ранения различной степени тяжести.

Семьям погибших и пострадавшим группой "Агро-Белогорье" оказана материальная помощь.

Для работников предприятий ГК "Агро-Белогорье" и их семей, вынужденных выехать за пределы приграничных Грайворонского городского округа, Борисовского, Белгородского, Краснояружского районов и города Белгорода, холдинг открыл пункт временного размещения в Яковлевском районе Белгородской области.

В состав ГК "Агро-Белогорье" входит 37 предприятий, расположенных на территории Белгородской области. Это комплексы по промышленному производству свинины, селекционно-гибридный центр, зерновые компании, комбикормовые заводы, мясоперерабатывающий завод, торговый дом, транспортное предприятие.

Цаповка Агро-Белогорье Белгородская область Борисовский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский военный атташе в Москве объявлен персоной нон грата

В Петербурге полиция изъяла 2229 неправильно припаркованных самокатов

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения в мае до 11,7%

Посевы в РФ погибли от заморозков на 830 тыс. га

Посевы в РФ погибли от заморозков на 830 тыс. га

Граждане РФ получили вдвое меньше многократных шенгенских виз в 2023 году

Граждане РФ получили вдвое меньше многократных шенгенских виз в 2023 году

Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского, Лебедева и "Сибирскую лизинговую компанию"

Нападение на Crocus City Hall

Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall

Суд продлил арест четырем обвиняемым в нападении на Crocus City Hall

Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

ФАС 17 мая проведет переговоры с "Аэрофлотом" о ценах на билеты

Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });