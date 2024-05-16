ГК "Агро-Белогорье" запретила сотрудникам приходить в два свинокомплекса из-за обстрелов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ГК "Агро-Белогорье" запретило доступ сотрудникам на две производственные площадки в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области из-за обстрелов.

"С 14 мая по решению руководства ГК "Агро-Белогорье" доступ сотрудников на производственные площадки в Цаповке полностью закрыт во избежание несчастных случаев, связанных с обстрелами. Кормление и поение животных осуществляется в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.

В 2022 году в Цаповке на площадке Борисовского свинокомплекса была запущена система цифрового учета комбикормов и автоматизированная система учета воды, напомнили в компании.

За последнюю неделю зафиксированы обстрелы из РСЗО, а также сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов на производственные площадки Борисовского свинокомплекса.

"Различные повреждения, в том числе серьезные, зафиксированы в нескольких бункерах для хранения корма, хозпостройках, а также корпусах для содержания животных. Пострадавших среди сотрудников нет", - отмечается в пресс-релизе.

На производстве в Цаповке содержится около 80 тысяч животных. Полностью оценить ущерб, нанесенный предприятию, можно будет только после улучшения оперативной обстановки.

Утром 6 мая у села Березовка Борисовского района дроны-камикадзе атаковали две ехавшие по дороге "Газели", перевозившие сотрудников ГК "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль, в котором находились дети. На месте погибли 7 сотрудников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов, еще 32 - получили ранения различной степени тяжести.

Семьям погибших и пострадавшим группой "Агро-Белогорье" оказана материальная помощь.

Для работников предприятий ГК "Агро-Белогорье" и их семей, вынужденных выехать за пределы приграничных Грайворонского городского округа, Борисовского, Белгородского, Краснояружского районов и города Белгорода, холдинг открыл пункт временного размещения в Яковлевском районе Белгородской области.

В состав ГК "Агро-Белогорье" входит 37 предприятий, расположенных на территории Белгородской области. Это комплексы по промышленному производству свинины, селекционно-гибридный центр, зерновые компании, комбикормовые заводы, мясоперерабатывающий завод, торговый дом, транспортное предприятие.