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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Убыток российской "дочки" Visa по РБСУ в 2022 году составил 120,6 млн рублей против 894,4 млн рублей прибыли в 2021 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Visa в марте 2022 года заявила о приостановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. 18 марта ЦБ исключил ООО "Виза" из реестра операторов платежных систем. После этого "Виза" продолжала оказывать услуги консультирования по вопросам коммерческой деятельности, а также услуги маркетинга и техподдержки в рамках договора с Visa International Service Association. Однако этот договор был расторгнут в октябре прошлого года, сказано в отчетности.

"В октябре 2022 года Visa International Service Association приняло решение о расторжении внутригруппового договора по оказанию обществом консультационных услуг по развитию платежной инфраструктуры и прочих финансовых сервисов. В результаты основные виды деятельности общества были прекращены в течение 2022 года на неопределенный срок", - сказано в отчетности.

Выручка ООО "Виза" по итогам 2022 года снизилась в 3,6 раза и составила 5,9 млрд рублей по сравнению с 21,6 млрд рублей в предыдущем году. Прибыль от продаж снизилась в 3,8 раза, до 310,8 млн рублей по сравнению с 1,2 млрд рублей в 2021 году.

Прочие расходы выросли в 2,5 раза, до 1,1 млрд рублей. против 432 млн рублей в 2021 году. Большую часть составили расходы, связанные с отрицательными курсовыми разницами по перерасчету активов и обязательств, выраженных в валюте - 860 млн рублей (357 млн рублей в 2021 году), а также компенсации за досрочное расторжение договоров аренды - 101 млн рублей.

Прочие доходы выросли более чем в 2 раза, до 859 млн рублей против 394 млн рублей в 2021 году. Основную часть принесли положительные курсовые разницы по перерасчету активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте - 843,7 млн рублей (371,5 млн рублей в 2021 году).

Кредиторская задолженность снизилась до 150,6 млн рублей против 2,6 млрд рублей в 2021 году. Дебиторская задолженность снизилась до 42,1 млн рублей против 2,6 млрд рублей годом ранее.

Международные платежные системы Visa, Mastercard, японская JCB и American Express прекратили работу в России после начала специальной военной операции. Карты этих систем, выпущенные в России, не работают за рубежом и не приниматься к оплате в иностранных интернет магазинах. На территории России они продолжают работать, так как операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт.

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