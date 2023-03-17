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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

"Золотая корона" в 2022 году сократила чистую прибыль по РБСУ на 30%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Платежная система "Золотая корона" в 2022 году сократила чистую прибыль по РБСУ по сравнению с 2021 годом на 30,5% - до 900 млн руб., следует из отчетности компании.

Выручка компании в 2022 году выросла на 18,2% - до 3,7 млрд руб. (3,2 млрд в 2021 году). Себестоимость продаж выросла на 16,8% - до 2,7 млрд руб. (2,3 млрд годом ранее).

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Кредиторская задолженность в 2022 году выросла на 22,5% - до 303,6 млн руб. (247,8 млн руб. в 2021г).

"Золотая корона" входит в ГК "Центр финансовых технологий" и является одной из крупнейших в РФ систем денежных переводов. В 2020 году платежная система вышла на европейский рынок платежей, где работает через зарегистрированную на Кипре компанию KoronaPay Europe. На данный момент "Золотая корона" предлагает переводы в 50 стран мира и представлена более чем 50 тыс. пунктами обслуживания по всему миру, говорится на сайте системы.

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В ночь на 6 марта международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за специальной военной операции РФ на Украине. Позднее о приостановке работы в России заявили American Express и японская платежная компания JCB. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Карты этих платежных систем всех российских банков продолжают работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.

Золотая корона
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