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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Национальная система платежных карт в 2022 г. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) в 2022 году получила чистую прибыль по РБСУ в объеме 25,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше результата 2021 года (9,9 млрд руб.), следует из отчетности компании.

Выручка НСПК в 2022 году выросла в 1,7 раза, до 50,3 млрд руб. с 29,4 млрд руб. в предыдущем году. Прибыль от продаж выросла в 2,4 раза, до 28,7 млрд руб. с 11,9 млрд руб. в 2021 году.

Дебиторская задолженность в 2022 году увеличилась в 1,6 раза, до 7,6 млрд руб. с 4,8 млрд руб. в 2021 году. Кредиторская задолженность выросла более чем в 2 раза, до 15,1 млрд руб. по сравнению с 7,2 млрд руб. в предыдущем году.

Денежные поступления увеличились в 4 раза, до 177,3 млрд руб. (44,2 млрд руб. в 2021 году). Поступления от продажи товаров и услуг выросли в 1,7 раза, до 47,9 млрд руб. (28,8 млрд руб. в предыдущем году). К прочим поступлениям относятся взносы в гарантийный фонд платежной системы (13 млрд руб., 4,6 млрд руб. было возвращено участникам), расчеты с участниками ПС "Мир" (91 млрд руб.) и субсидии на реализацию программы туристического кэшбэка (20,3 млрд руб.), а также выплаты в рамках программы лояльности ПС "Мир" (3,4 млрд руб.).

Средства на специальном счете "Гарантийного фонда ПС Мир" увеличились в 2,6 раза, до 14 млрд руб. (5,3 млрд руб. в 2021г). Фонд сформирован для обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы (ПС) при недостатке средств на счете участника. Для российских участников фонд формируется в рублях и учитывается на специальном счете, открытом в расчетном центре ЦБ. На нем находится основная сумма средств - 13,7 млрд руб.

Для иностранных участников фонд формируется в рублях и валюте и учитывается на специальных счетах, открытых в разных банках. Средства фонда на счете в ВТБ на конец 2022 года составили 145 млн руб., в Киви банке - 152 млн руб.

Кроме того, для обеспечения исполнения обязательств в рамках платежной системы "Мир" прямые участники предоставили независимые гарантии на сумму 6,8 млрд руб. (5,2 млрд руб. в 2021 году).

НСПК в 2022 году выплатила Банку России дивиденды в размере 4,9 млрд рублей.

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. На конец 2022 года выпущено около 182 млн карт "Мир". Единственным акционером НСПК является Банк России.

НСПК Национальная система платежных карт
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