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Американская Unity Software сократит около 600 сотрудников

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская Unity Software, поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, планирует уволить около 600 сотрудников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сокращение затронет около 8% штата компании. Также она планирует в ближайшие несколько лет уменьшить число глобальных представительств с нынешних 58 до менее чем 30.

Unity уже сократила 284 рабочих места в январе и 225 в прошлом июне.

Компания зафиксировала первую операционную прибыль в своей истории в четвертом квартале 2022 года, а ее выручка по итогам всего года составила рекордные $1,39 млрд. Тем не менее, рост выручки в прошлом году замедлился, а прогноз на 2023 год оказался хуже ожиданий рынка.

С начала 2023 года капитализация Unity Software сократилась на 11%, тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил 15%.

Unity Software США
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