Twitter сократила 30% сотрудников отдела кадров

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская компания Twitter Inc, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, сократила 30% сотрудников кадрового отдела на фоне растущих проблем с бизнесом и потенциальной сделки c главой Tesla Илоном Маском.

Решение о сокращениях последовало за сделанным в мае объявлением компании о том, что она приостановит поиск новых сотрудников и будет искать способы снижения расходов. В результате пересмотра необходимых статей расходов компания решила реструктурировать и сократить отдел кадров. Ожидается, что увольнения затронут менее 100 человек и не распространятся на сотрудников из других отделов, говорится в сообщении Twitter.

Twitter пополнила список американских технологических компаний, объявивших о сокращении персонала на фоне падения стоимости своих акций и опасений по поводу рецессии в экономике. Так, в прошлом месяце о намерении сократить 1,1 тыс. сотрудников, или 18% персонала, сообщила Coinbase Global Inc., в то время как на прошлой неделе компания Unity Software Inc. объявила о решении уволить 4% сотрудников.

Тем временем Microsoft Corp., Snap Inc. и ряд других представителей отрасли сообщили, что снизят темпы найма персонала или заморозят вакансии.

Twitter также продолжает ожидать дальнейшего развития сделки с Маском.

Как сообщалось, компания приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Акции Twitter на дополнительных торгах в четверг подешевели на 3,9%.