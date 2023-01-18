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Поставщик решений для видеоигр Unity Software сократит почти 300 сотрудников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американская Unity Software Inc., поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, сообщила, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний на фоне растущих тревог по поводу рецессии.

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Некоторые из сотрудников, которые подпадут под сокращение, смогут перейти на другие должности, если откликнутся на открытые вакансии, отметила Unity.

Компания уже сократила 225 рабочих мест в июне. Тогда Unity объяснила решение стремлением соотнести количество персонала с потребностями компании.

Новые сокращения являются ответными мерами на негативные экономические тенденции, включая слабость рынка цифровой рекламы, отмечается в сообщении Unity. Кроме того, некоторые сокращения связаны со стремлением компании избежать дублирования должностных обязанностей.

Unity в ноябре закрыла сделку по приобретению израильской ironSource Ltd., занимающейся мобильными приложениями и рекламными технологиями. В результате к компании присоединилось более 1,4 тысячи сотрудников.

Всего до объявления о сокращениях в компании работало более 8 тысяч человек, пишет MarketWatch.

Unity Software США ironSource
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