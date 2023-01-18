Поставщик решений для видеоигр Unity Software сократит почти 300 сотрудников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американская Unity Software Inc., поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, сообщила, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний на фоне растущих тревог по поводу рецессии.

Некоторые из сотрудников, которые подпадут под сокращение, смогут перейти на другие должности, если откликнутся на открытые вакансии, отметила Unity.

Компания уже сократила 225 рабочих мест в июне. Тогда Unity объяснила решение стремлением соотнести количество персонала с потребностями компании.

Новые сокращения являются ответными мерами на негативные экономические тенденции, включая слабость рынка цифровой рекламы, отмечается в сообщении Unity. Кроме того, некоторые сокращения связаны со стремлением компании избежать дублирования должностных обязанностей.

Unity в ноябре закрыла сделку по приобретению израильской ironSource Ltd., занимающейся мобильными приложениями и рекламными технологиями. В результате к компании присоединилось более 1,4 тысячи сотрудников.

Всего до объявления о сокращениях в компании работало более 8 тысяч человек, пишет MarketWatch.