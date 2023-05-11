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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Американская Unity Software увеличила квартальную выручку на 56%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская Unity Software, поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, увеличила чистый убыток и выручку, причем убыток оказался меньше ожиданий аналитиков, а выручка - больше.

Чистый убыток компании в январе-марте составил $253,7 млн, или 67 центов в расчете на акцию, против убытка в $177,6 млн, или 60 центов на акцию, годом ранее.

Выручка подскочила до $500,4 млн с $320,1 млн.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали убытка в размере 73 центов на акцию при выручке в $480,9 млн.

Unity ожидает получить выручку в размере $510-520 млн во втором квартале, а также улучшила прогноз годовой выручки до $2,08-2,2 млрд с $2,05-2,2 млрд. Эксперты прогнозируют, что квартальная выручка составит $502,8 млн, годовая - $2,14 млрд.

Акции компании подорожали на 10,5% на дополнительных торгах в среду. За последние три месяца её капитализация упала почти на 21%, до $10,6 млрд.

Unity Software США
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