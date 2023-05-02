Нефть ускорила падение, цена Brent опустилась до $76,14 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник, обновляя минимумы с конца марта на фоне опасений за мировую экономику и в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 мск подешевели на $3,17 (4%) - до $76,14 за баррель.

Котировки июньских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились на $3,16 (4,18%) - до $72,5 за баррель.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. Рынок ожидал, что показатель составит 51,7 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

Нефть дешевеет из-за "разочаровывающих статданных из Китая, указавших на сокращение активности в перерабатывающем секторе в крупнейшем импортере нефти в мире", написал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Кроме того, инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе. Участники рынка опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США может спровоцировать глобальную рецессию.

Повышение процентных ставок ожидается и со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), который также проводит заседание на этой неделе.

Тем временем средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах 28 апреля составила $58,9 за баррель, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка Urals к сорту Brent (североморскому датированному), который продавался по $82,01/б, составила $23,11 за баррель.

Так, по данным Argus, стоимость Urals NWE CIF Rotterdam 28 апреля составила $57,45/б (скидка к Brent - $24,56/б), котировка Urals Med Aframax CIF Augusta - $60,34/б (скидка $21,67/б).

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюза с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете налогов РФ. Эта котировка является расчетной к котировке FOB в российских портах, где формируются реальные котировки.

По данным Argus, российская нефть на условиях FOB в Приморске и Усть-Луге 28 апреля стоила $55,11 за баррель (скидка к Brent - $26,9), а в порту Новороссийск - $56,01 для танкеров типа Aframax (скидка к Brent - $26/б) и Suezmax - $55,81за баррель (скидка к Brent - $26,2/б).

Котировка Urals DAP West Coast India 28 апреля составила $70,51 за баррель, в марте эта котировка находилась на уровне $61,7/б по сравнению с $66,4 в конце февраля, когда Argus запустил расчет этой котировки. Скидка к Brent 28 апреля составила $11,5/б.