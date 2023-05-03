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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Новак сказал, что падение цен на нефть требует детального изучения для реакции ОПЕК+

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Необходимо тщательно изучить причины текущего падения цен на нефть, прежде чем предпринимать какие-либо меры со стороны ОПЕК+, считает вице-премьер правительства Александр Новак. Он сказал об этом журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

"Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы. Как дальше будет развиваться, может это краткосрочное. Мы изучаем этот вопрос", - сказал вице-премьер.

Котировки нефти сильно снижаются второй день кряду. Июльские фьючерсы на сорт Brent к 17:32 по московскому времени подешевели на $2,77 (3,68%) - до $72,55 за баррель, последний раз марка торговалась ниже $73 за баррель в конце марта. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на $2,79 (3,89%) - до $68,87 за баррель.

Brent WTI Александр Новак ОПЕК
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