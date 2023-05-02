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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $79,3 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны на торгах во вторник после снижения накануне на возросших опасениях сокращения спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени во вторник составляет $79,27 баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $1,02 (1,3%) до $79,31 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,02 (0,03%), до $75,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,12 (1,5%), до $75,66 за баррель.

Инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе, беспокоясь, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает Market Watch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

В апреле Brent подешевела на 0,3%, WTI - подорожала на 1,5%.

Brent WTI
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